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    HaberlerEgeAltınordu’da Ersel korkuttu
    04.08.2019 - 00:21

    Altınordu’da Ersel korkuttu

    Altınordu’da yeni transfer Ersel Aslıyüksek’in sakatlık yaşaması teknik heyeti korkuttu.

    Altınordu’da Ersel korkuttu

    Sol üst adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR’ının temiz çıkmasıyla kırmızı lacivertliler derin bir “Ohh” çekti. 26 yaşındaki futbolcunun 47. Folkart TSYD Ege Kupası’nda riske edilmemesi bekleniyor. Ersel’in lige yetişeceği ifade edildi. Öte yandan Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, TSYD maçlarının ardından santrfor takviyesi yapabileceklerini söyledi.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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