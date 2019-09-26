Altınordu’da Okan sevinci

TFF 1. Lig’de pazartesi günü evinde Adana Demirspor’la karşılaşacak Altınordu’da orta sahanın önemli isimlerinden Okan Derici’nin iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sezonun ilk haftasında Bolu’da oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Okan, iç yan bağlarındaki esneme ve zedelenme nedeniyle 4 maçta forma giyemedi. Hafta başında takımla çalışmalara başlayan 26 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor randevusunda görev alabileceği belirtildi.Öte yandan kupada normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta 1922 Konyaspor’u penaltı atışlarıyla 4-2 yenerek tur atlayan kırmızı lacivertlilerde, kaleci Ali Emre, sağ bek Onur Taha ve orta saha oyuncusu Muzaffer performanslarıyla beğeni topladı.