24.11.2019 - 02:33 |
Altınordu’da Yusuf’a fırsat doğdu
TFF 1. Lig’de yarın evinde Boluspor’la karşılaşacak Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, genç stoper Yusuf Yalçın’a yine ilk 11’de görev vermeye hazırlanıyor.
Sakatlıktan çıkan Ravil’i riske etmeyi düşünmeyen Hüseyin Eroğlu, Yusuf’tan hazır olmasını istedi. Balıkesirspor deplasmanında maçtan önce Ravil’in ısınırken dizinden sakatlanması üzerine son anda 11’e dahil edilen Yusuf, sergilediği futbolla sınıfı geçti. Göztepe ile oynanan hazırlık maçında da başarılı bir oyun ortaya koyarak teknik patron Eroğlu’nun güvenini kazanan Yusuf, Boluspor karşısında da forma giyecek. Tamamen iyileşmesine rağmen idman eksiği bulunan Ravil’in ise yedek soyunması bekleniyor. Bu arada, MR’ı çekilen stoper Sinan’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, üst adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk’un forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.