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    HaberlerEgeAltıntaş’ta tüm yollar yeni gibi olacak
    04.11.2019 - 07:50 |

    Altıntaş’ta tüm yollar yeni gibi olacak

    Nazilli Belediyesi, Altıntaş Mahallesi’nde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

    Altıntaş’ta tüm yollar yeni gibi olacak

    Nazilli Belediyesi, Altıntaş Mahallesi’nde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Daire Müdürleri ve Başkan Yardımcıları ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Çalışmalara Nazilli’nin kalbinden başladık. Henüz işin çok başındayız. Yapılacak çok işimiz var. Nazilli çok daha iyi ve güzel olacak” dedi.

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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