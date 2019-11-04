Altıntaş’ta tüm yollar yeni gibi olacak

Nazilli Belediyesi, Altıntaş Mahallesi’nde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Daire Müdürleri ve Başkan Yardımcıları ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Çalışmalara Nazilli’nin kalbinden başladık. Henüz işin çok başındayız. Yapılacak çok işimiz var. Nazilli çok daha iyi ve güzel olacak” dedi.