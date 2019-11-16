Altınyol’da dördüncü şerit çalışması bitti

İzmir’in araç trafiğine en çok maruz kalan ana arterlerinden Altınyol’da yapılan yol çalışmaları sona erdi. İlk veriler trafik sıkışıklığında azalma sağlandığını gösteriyor. Büyükşehir, Naldöken Kavşağı ile Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı arasındaki yolun üç şeritli sahil tarafının dört şeride çıkarılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların yapıldığı alanda bulunan ağaçların zarar görmeden bölgeden transfer edilmesi sağlandı.