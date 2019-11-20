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    HaberlerEge HaberleriAltyapı yenileniyor
    20.11.2019 - 01:52 |

    Altyapı yenileniyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle, ilçenin merkezi sayılan Türkmen Mahallesi’nde yenileme çalışmaları başladı.

    Altyapı yenileniyor

    Bölgenin çehresinin tamamen değişeceğini belirtten Başkan Ömer Günel, “50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgenin tüm alt yapısı ve yolları yenilenecek. Kuşadası’nın gelişimi ve değişimi için desteğini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na tüm Büyükşehir bürokratlarına teşekkür ediyorum. Bölge esnafımızın ve mahalle sakinlerimizin gerekli önlemleri almalarını rica ediyor, yaşayabilecekleri aksaklıklar için şimdiden özür diliyoruz” dedi.

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