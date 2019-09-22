Alzheimera karşı

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin Çarşı’daki dans gösterisiyle başladı. Çınarların sergilediği tango şovu, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. “Çarşı’da sergilenen gösteride çınarları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak ve hastalıklar konusunda halkımızı bilinçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Çarlı Kültür Merkezi’nde de ‘Annem beni hatırlamıyor’ başlıklı söyleşi düzenlendi. Etkinlikte; sağlıklı beslenmek, alkol ve sigaradan uzak durmak, şeker, tansiyon ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak, düzenli egzersiz yapmak, dans etmek, kitap okumak ve stresten uzak durmak gerektiği vurgulandı.