Alzheimera karşı müzikle terapi

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği İzmir Şubesi üyesi, yaş ortalaması 60 olan 40 müziksever, haftada bir gün buluştukları Türk sanat müziği korosunda klasik eserleri, notasına, sözüne ve makamına uygun olarak seslendiriyor. Farklı mesleklerden emekli olan müzikseverler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tambur sanatçısı Metin Gülen ve müzik öğretmeni Gözde Beşli ile birlikte alzheimer riskine karşı şarkı söylüyor. Müziğin koro üyelerine terapi niteliğinde olduğunu söyleyen Beşli, “Notaları, şarkı sözleri ve makamları akılda tutmaya çalışmak beyni çalıştırıyor” şeklinde konuştu. l NEVRA UÇKAÇ DHA