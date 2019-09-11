"Amacımız kâr etmek değil"

40 milyon lira yatırımla temeli atılan, zemin katlarının dahi deniz manzaralı olduğu Ege-Koop İzmir Körfezi Evleri, sektörde yaşanan durgunluğa rağmen yükselmeye devam ediyor. Ege-Koop, beş ay içinde tamamlanacak projeden ev almak isteyenlere görülmemiş bir fırsat sunuyor. Buna göre 30 bin lira peşinat ve 15 yıl taksitle ev sahibi olunabilecek.



‘13. Onur Projesi’ adı verilen ‘Ege-Koop İzmir Körfezi Evleri’nin çok farklı olduğunu söyleyen Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, 2017 yılı rakamlarıyla projeden konut sahibi olanların yüzde 45-50 oranında kâr elde ettiğini söyledi. Kredi oranları düşerken Ege Koop olarak vatandaşa fırsat sunduklarını belirten Aslan, “Önceliğimiz konut satışlarından kâr elde etmek değil. İzmirlileri ev sahibi yapmak. Yüksek arsa fiyatları ve maliyetler nedeniyle ev sahibi olmanın giderek zorlaştığı bu dönemde böyle bir kampanya herkes için büyük bir şans, bu fırsat kaçmaz. Piyasa koşullarının çok çok üzerindeki bu fırsatlardan ev sahibi olan yatırımcılar, daireyi aldıkları gün kâra geçmeye başlayacak” diye konuştu.