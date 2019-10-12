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    HaberlerEge‘Amacımız, orman sevgisi aşılamak’
    12.10.2019 - 00:41 |

    ‘Amacımız, orman sevgisi aşılamak’

    ‘Amacımız, orman sevgisi aşılamak’

    Ege Üniversitesi’nde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde kurulan Ege Üniversitesi Orman Okulu, faaliyetlerine devam ediyor. İzmir ve çevre ilçelerinde yer alan ormanlık alanların korunması ve toplumda orman sevgisinin oluşturularak, bu konuyla ilgili bireysel düzeyde farkındalık yaratılması amacıyla yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi Orman Okulu Proje Yürütücüsü ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşen Temel Eğinli, “Yürütülecek çalışmalarda bilginin kalıcılığını hedefliyoruz. Üniversite öğrencileri, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine kardeş ilişkisi içinde eğitimler verecek. Kitapçıklar ve kitap ayraçları dağıtılacak. Bu eğitimlerde bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Projelerin gelecek aşamalarında ise, anaokulu öğrencilerine ulaşacağız” diye konuştu.

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