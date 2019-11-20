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    HaberlerEge HaberleriAmbalaj atıkları geri kazandırılıyor
    20.11.2019 - 01:59 |

    Ambalaj atıkları geri kazandırılıyor

    Bergama Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için harekete geçti.

    Ambalaj atıkları geri kazandırılıyor

    Ambalaj atıkları önceden belirlenen noktalara dağıtılan iç mekan kutuları, dış mekan kumbaraları ve geri kazanım torbalarıyla toplanıyor; atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “El birliğiyle Bergama’yı temiz tutmalıyız” dedi.

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