20.11.2019 - 01:59 |
Ambalaj atıkları geri kazandırılıyor
Bergama Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için harekete geçti.
Ambalaj atıkları önceden belirlenen noktalara dağıtılan iç mekan kutuları, dış mekan kumbaraları ve geri kazanım torbalarıyla toplanıyor; atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “El birliğiyle Bergama’yı temiz tutmalıyız” dedi.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.