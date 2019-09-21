Amcası için üretti şimdi ihraç ediyor

İşindne ayrılıp üretime başlayan Eroğlu, yılda 40 ton mahsul alıyor. Pepinoları aracılarla Makedonya, Ürdün ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. Eroğlu, pepinonun kilosunu 10- 15 liradan sattığını belirtti. l CEMİL SEVAL DHA