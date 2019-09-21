BİST100.237-0,10EURO6,340,39USD5,750,48 ALTIN279,931,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAmcası için üretti şimdi ihraç ediyor
    21.09.2019 - 01:19 |

    Amcası için üretti şimdi ihraç ediyor

    MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan İsmail Eroğlu (40), amcasının şeker hastalığına iyi gelmesi için 2 yıl önce 4 fidan ile başladığı pepino meyvesi üretiminde, 4 dönümlük seraya ulaştı.

    Amcası için üretti şimdi ihraç ediyor

     İşindne ayrılıp üretime başlayan Eroğlu, yılda 40 ton mahsul alıyor. Pepinoları aracılarla Makedonya, Ürdün ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. Eroğlu, pepinonun kilosunu 10- 15 liradan sattığını belirtti. l CEMİL SEVAL DHA

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korkunç cinayet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Korkunç cinayet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Mücadelesi çok güzeldi... Neslican Tay kimdir? Ne kanseriydi?

    Mücadelesi çok güzeldi... Neslican Tay kimdir? Ne kanseriydi?

    Cansız bedeni bulundu! O detay ortaya çıktı

    Cansız bedeni bulundu! O detay ortaya çıktı

    Dikkat! Karar vermekte zorlanıyorsanız...

    Dikkat! Karar vermekte zorlanıyorsanız...

    Sıradaki Haber