American Hospital The Bodrum Cup, Bodrum rotasıyla başlıyor

Amerikan Hastanesi’nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğuyla bu sene 31. yılını kutlayan The Bodrum Cup’ın ilk yarışı bugün Bodrum Bodrum rotasında Amerikan Hastanesi “İz Bırakanlar: Yusuf Çolak, Murat Dedeman, Ria Van Den Brink ” Etabı’yla gerçekleşecek. American Hospital The Bodrum Cup’ın Bodrum’da yaşattığı festival havası, yarışın ardından ünlü sanatçı Ayşe Sicimoğlu’yla devam edecek. Konser Zai Yaşam’da saat 21.00’de başlayacak. The Bodrum Cup yarın ise Sattas’ı, 24 Ekim’de Evrencan Gündüz’ü, 25 Ekim’de Kalben’i ve 26 Ekim’de ise Ajda Pekkan’ı Bodrumlularla buluşturacak. Ajda Pekkan konserinden elde edilecek gelir; Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı çatısı altında oluşturulan Prof. Dr. Galip Beygü İsen The Bodrum Cup Eğitim Fonu, Bodrum Sağlık Vakfı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne bağışlanacak. The Bodrum Cup’ı ödülü ise, 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek Ödül Töreni’nde sahibini bulacak.