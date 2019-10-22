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    HaberlerEgeAmerican Hospital The Bodrum Cup, Bodrum rotasıyla başlıyor
    22.10.2019 - 07:50 | | Milliyet

    American Hospital The Bodrum Cup, Bodrum rotasıyla başlıyor

    American Hospital The Bodrum Cup’ın bu seneki yarışlarına bekleyiş son buluyor. Bodrum Bodrum rotasında başlayacak yarışlar, Kissebükü, Gümüşlük ve Yalıkavak noktaları arasında gerçekleşecek. İlk yarışın ardından, Ayşe Sicimoğlu sahneye çıkacak canlı performansıyla yarışların başlangıcını Bodrumlularla beraber kutlayacak

    American Hospital The Bodrum Cup, Bodrum rotasıyla başlıyor

    Amerikan Hastanesi’nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğuyla bu sene 31. yılını kutlayan The Bodrum Cup’ın ilk yarışı bugün Bodrum Bodrum rotasında Amerikan Hastanesi “İz Bırakanlar: Yusuf Çolak, Murat Dedeman, Ria Van Den Brink ” Etabı’yla gerçekleşecek. American Hospital The Bodrum Cup’ın Bodrum’da yaşattığı festival havası, yarışın ardından ünlü sanatçı Ayşe Sicimoğlu’yla devam edecek. Konser Zai Yaşam’da saat 21.00’de başlayacak. The Bodrum Cup yarın ise Sattas’ı, 24 Ekim’de Evrencan Gündüz’ü, 25 Ekim’de Kalben’i ve 26 Ekim’de ise Ajda Pekkan’ı Bodrumlularla buluşturacak. Ajda Pekkan konserinden elde edilecek gelir; Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı çatısı altında oluşturulan Prof. Dr. Galip Beygü İsen The Bodrum Cup Eğitim Fonu, Bodrum Sağlık Vakfı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne bağışlanacak. The Bodrum Cup’ı ödülü ise, 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek Ödül Töreni’nde sahibini bulacak.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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