American Hospital The Bodrum Cup’ta geri sayım başladı

Her yıl Türkiye’nin tanıtımında önemli rol üstlenen American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğunda düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup 21-26 Ekim günleri arasında deniz meraklılarını nefes kesen yarışlar ve çeşitli etkinlikleriyle Bodrum’da bir araya getirecek.



American Hospital The Bodrum Cup’ın bu yılki kazananı, dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman’ın Sonsuz Sütun eserinden esinlenerek yapılan etkinliğin bugüne kadarki en anlamlı ödülüne sahip olacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Türkiye’nin kıyılarının yatçılığa ve yelken kullanıma uygun olduğunu gösteren bir etkinlik. American Hospital The Bodrum Cup, içinde barındırdığı, hem ticaret, kültür, denizcilik, doğa, insan ve çevre öğeleriyle sürdürülebilir bir etkinlik haline geldi. Bodrum’u tüm dünyaya onurla ve gururla tanıtıyor ve bize bu gururu yaşatıyorlar. Biz de gittiğimiz her yerde bizim The Bodrum Cup’ımız var diyoruz” dedi. American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ise, “30 yıl boyunca sürdürdüğümüz bir anlayış var, “The Bodrum Cup, bir yelken yarışından çok daha fazlası. Geçen yıl 53 milyon kişiye ulaştık. Her geçen yıl katılımcı sayısını artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.