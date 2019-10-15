BİST93.9810EURO6,550,13USD5,930,05 ALTIN284,430,98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Amirimiz vatandaş’
    15.10.2019 - 01:31 |

    ‘Amirimiz vatandaş’

    ‘Amirimiz vatandaş’

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. İşçinin hakkını her zaman koruyacağını ancak çalışanların da görevlerini layıkıyla yapması gerektiğini belirten Başkan Sandal, “Bayraklı artık ahlak ve kimliğiyle anılan bir belediye olacak” dedi.

    Gün geçtikçe belediyenin masraflarının arttığını ancak gelirlerinin aynı oranda artış göstermediğini dile getiren Başkan Sandal, “Belediyeden yapılan kesintileri, çalışanlara yansıtmamak adına tasarruf tedbirleri aldık ve bu tasarruflarla hiçbir arkadaşımızın maaşı gecikmedi, ayrıca borçlar da ödeniyor. Emekçi arkadaşımızın alnının terinin hakkını vermek, bizim boynumuzun borcudur. Sizin kimseye minnet borcunuz yok. Bize verilen bir görev var ve amirimiz vatandaş” dedi.

    Otopark yüzünden komşusunu vurduNevşehir'de otopark yüzünden çıkan tartışmada komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de tarihi ahşap binada yangın

    İzmir'de tarihi ahşap binada yangın

    Tam 64 kamera kaydı izlenerek yakalandı

    Tam 64 kamera kaydı izlenerek yakalandı

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Personel alınacak

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Personel alınacak

    Samandağ'da korkutan yangın

    Samandağ'da korkutan yangın

    Sıradaki Haber