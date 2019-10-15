Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. İşçinin hakkını her zaman koruyacağını ancak çalışanların da görevlerini layıkıyla yapması gerektiğini belirten Başkan Sandal, “Bayraklı artık ahlak ve kimliğiyle anılan bir belediye olacak” dedi.

Gün geçtikçe belediyenin masraflarının arttığını ancak gelirlerinin aynı oranda artış göstermediğini dile getiren Başkan Sandal, “Belediyeden yapılan kesintileri, çalışanlara yansıtmamak adına tasarruf tedbirleri aldık ve bu tasarruflarla hiçbir arkadaşımızın maaşı gecikmedi, ayrıca borçlar da ödeniyor. Emekçi arkadaşımızın alnının terinin hakkını vermek, bizim boynumuzun borcudur. Sizin kimseye minnet borcunuz yok. Bize verilen bir görev var ve amirimiz vatandaş” dedi.