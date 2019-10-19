19.10.2019 - 01:47 |
Anadolu Ateşi Dans Okulu Westpark’ta
Beş binden fazla canlı performansla 102 ülke ve 295 şehirde 45 milyon seyirciye ulaşan Anadolu Ateşi, 20 yıllık deneyimini gençlerle paylaşıyor.
Topluluk, ülke genelindeki dans okullarının 11’incisini İzmir Westpark AVM’de, bu akşam saat 18.00’de, Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapıyor.
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.