Anadolu Ateşi Dans Okulu Westpark’ta

Mustafa Erdoğan yönetmenliğindeki Anadolu Ateşi Dans Okulu Westpark Outlet’te açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Westpark Outlet Yatırımcısı Mahmut Tan’ın katıldığı program, Anadolu Ateşi’nin dansçılarının gösterileriyle görsel bir şölene döndü. Etkinlikte konuşan Başkan Soyer, “İzmir’de böyle yatırımların yapılmasını destekliyor ve çok önem veriyoruz” dedi. Mustafa Erdoğan da, dansın okullarda zorunlu bir ders olarak verilmesini ve her insanın hayatının bir döneminde mutlaka dans etmesi gerektiğini belirtti.

Alanında uzman eğitmen kadrodan oluşan dans okulu, Westpark Outlet’te öğrencileriyle buluştu. 4 yaş ve üzeri çocuk ve gençler için oluşturulan sınıflarda; Anadolu Ateşi koreografisi, modern dans, bale, cimnastik, hip-hop, break dance, street jazz, halk dansları, roman, sirtaki, tango, temel cimnastik gibi farklı branş ve alanlarda eğitimler verilecek. Çocuk gruplarında 8 ay sürecek eğitimler yılsonu büyük dans gösterisiyle sona erecek.