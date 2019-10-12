Anadolu Ateşi, Westpark’ta

Mustafa Erdoğan yönetmenliğindeki Anadolu Ateşi Dans Okulu, Westpark Outlet’te bugün başlıyor. Kıvılcım Dans gösterisiyle başlayacak olan açılış seremonisi gün boyu sürecek. ‘4 yaş’tan başlayarak her yaşa yönelik eğitim verecek olan okulda BKM’nin de işbirliğiyle sadece dans ve müzik değil, tiyatro bölümü de yer alacak. 4 yaş ve üzerindeki çocuk ve gençler için oluşturulan sınıflarda; Anadolu Ateşi Koreografisi, Modern Dans, Bale, Cimnastik, Hip-Hop, Break Dance, Street Jazz, Halk Dansları, Roman, Sirtaki, Tango, Temel Cimnastik gibi farklı alanlarda eğitimler verilecek. Çocuk gruplarında 8 ay sürecek olan eğitimler yıl sonu büyük dans gösterisiyle sona erecek.