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    HaberlerEgeAnadolu Ateşi, Westpark’ta
    12.10.2019 - 00:21 |

    Anadolu Ateşi, Westpark’ta

    Anadolu Ateşi, Westpark’ta

    Mustafa Erdoğan yönetmenliğindeki Anadolu Ateşi Dans Okulu, Westpark Outlet’te bugün başlıyor. Kıvılcım Dans gösterisiyle başlayacak olan açılış seremonisi gün boyu sürecek. ‘4 yaş’tan başlayarak her yaşa yönelik eğitim verecek olan okulda BKM’nin de işbirliğiyle sadece dans ve müzik değil, tiyatro bölümü de yer alacak. 4 yaş ve üzerindeki çocuk ve gençler için oluşturulan sınıflarda; Anadolu Ateşi Koreografisi, Modern Dans, Bale, Cimnastik, Hip-Hop, Break Dance, Street Jazz, Halk Dansları, Roman, Sirtaki, Tango, Temel Cimnastik gibi farklı alanlarda eğitimler verilecek. Çocuk gruplarında 8 ay sürecek olan eğitimler yıl sonu büyük dans gösterisiyle sona erecek.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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    11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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