04.01.2020 - 00:01 |
Anaokulu öğrencileri adliyeyi gezdi
Soylu Anaokulları Plus’ın minik öğrencileri, İzmir Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç’i makamında ziyaret etti.
Minik öğrenciler, Başsavcı Vekili Dinç’e başta insan haklarının temel maddeleri olmak üzere öğrendikleri çocuk haklarını okudular.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.