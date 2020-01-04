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    HaberlerEge Haberleri Anaokulu öğrencileri adliyeyi gezdi
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    04.01.2020 - 00:01 |

    Anaokulu öğrencileri adliyeyi gezdi

    Soylu Anaokulları Plus’ın minik öğrencileri, İzmir Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç’i makamında ziyaret etti.

    Anaokulu öğrencileri adliyeyi gezdi

    Minik öğrenciler, Başsavcı Vekili Dinç’e başta insan haklarının temel maddeleri olmak üzere öğrendikleri çocuk haklarını okudular.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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