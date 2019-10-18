Anıt Ağaç projesi

Anıt ağaç projemizle de korunmaya değer zeytin ağaçlarını kayıt altına alıyoruz. Zeytin ağaçları konusunda yörede ve ülke çapında farkındalık oluşturmak, aynı zamanda bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına destek olmak. Bu proje kapsamında bugüne kadar 61 ağacı tescil etmiş durumdayız” diye konuştu.