18.10.2019 - 00:30 |
Anıt Ağaç projesi
Ürün işleme süreci ve projeleriyle ilgili bilgi veren Komili Türkiye Gıda Direktörü Erman Erol, “Komili, 140 yılı aşkın süredir zeytin ağacının meyvesinden elde edilen zeytinyağını geliştirdiği kontrol süreçleri ve hassas kalite standartlarıyla tüketicilerine sunuyor.
Anıt ağaç projemizle de korunmaya değer zeytin ağaçlarını kayıt altına alıyoruz. Zeytin ağaçları konusunda yörede ve ülke çapında farkındalık oluşturmak, aynı zamanda bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına destek olmak. Bu proje kapsamında bugüne kadar 61 ağacı tescil etmiş durumdayız” diye konuştu.
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