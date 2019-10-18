BİST94.8960,81EURO6,500,16USD5,840,26ALTIN279,56-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAnıt Ağaç projesi
    18.10.2019 - 00:30 |

    Anıt Ağaç projesi

    Ürün işleme süreci ve projeleriyle ilgili bilgi veren Komili Türkiye Gıda Direktörü Erman Erol, “Komili, 140 yılı aşkın süredir zeytin ağacının meyvesinden elde edilen zeytinyağını geliştirdiği kontrol süreçleri ve hassas kalite standartlarıyla tüketicilerine sunuyor.

    Anıt ağaç projemizle de korunmaya değer zeytin ağaçlarını kayıt altına alıyoruz. Zeytin ağaçları konusunda yörede ve ülke çapında farkındalık oluşturmak, aynı zamanda bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına destek olmak. Bu proje kapsamında bugüne kadar 61 ağacı tescil etmiş durumdayız” diye konuştu.

    Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
    daha fazla video için
    Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Şampiyon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat çıktığı maçta...

    Şampiyon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fırat çıktığı maçta...

    Sıradaki Haber