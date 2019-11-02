02.11.2019 - 02:24 |
Ankara çıkarması
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
Yılmaz; Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Gökçe Uygur, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un da katılımıyla bir dizi ziyarette bulundu. Heyet; TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’dan Bursa-Bandırma arasında yapımı sürdürülen Yüksek Hızlı Tren hakkında bilgi aldı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’le de görüştü.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.