Ankara çıkarması

Yılmaz; Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Gökçe Uygur, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un da katılımıyla bir dizi ziyarette bulundu. Heyet; TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’dan Bursa-Bandırma arasında yapımı sürdürülen Yüksek Hızlı Tren hakkında bilgi aldı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’le de görüştü.