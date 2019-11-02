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    HaberlerEgeAnkara çıkarması
    02.11.2019 - 02:24 |

    Ankara çıkarması

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

    Ankara çıkarması

    Yılmaz; Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Gökçe Uygur, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un da katılımıyla bir dizi ziyarette bulundu. Heyet; TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’dan Bursa-Bandırma arasında yapımı sürdürülen Yüksek Hızlı Tren hakkında bilgi aldı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’le de görüştü.

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