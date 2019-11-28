Ankara gezisinde gençler Ata’ya koştu

Saruhanlı Belediyesi ilçedeki gençler için Ankara’ya gezi düzenledi. Geziye katılan 50 genç, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Gezilerin devam edeceğini belirten Başkan Zeki Bilgin, “Yanı başımızdaki şehirlerimizi tanımıyoruz. Bu nedenle belediye olarak, halkımıza ülkemizi tanıtmak için geziler düzenlemeye başladık” dedi.