29.11.2019 - 00:01 |
Ankara gezisinde gençler Ata’ya koştu
Saruhanlı Belediyesi ilçedeki gençler için Ankara’ya gezi düzenledi. Geziye katılan 50 genç, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Gezilerin devam edeceğini belirten Başkan Zeki Bilgin, “Yanı başımızdaki şehirlerimizi tanımıyoruz. Bu nedenle belediye olarak, halkımıza ülkemizi tanıtmak için geziler düzenlemeye başladık” dedi.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.