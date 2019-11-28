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    HaberlerEge Haberleri Ankara gezisinde gençler Ata’ya koştu
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    29.11.2019 - 00:01 |

    Ankara gezisinde gençler Ata’ya koştu

    Ankara gezisinde gençler Ata’ya koştu

    Saruhanlı Belediyesi ilçedeki gençler için Ankara’ya gezi düzenledi. Geziye katılan 50 genç, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Gezilerin devam edeceğini belirten Başkan Zeki Bilgin, “Yanı başımızdaki şehirlerimizi tanımıyoruz. Bu nedenle belediye olarak, halkımıza ülkemizi tanıtmak için geziler düzenlemeye başladık” dedi.

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