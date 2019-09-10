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    Haberler EgeAnkara, Torbalı’yı örnek alacak
    10.09.2019 - 04:34| İZMİR DHA

    Ankara, Torbalı’yı örnek alacak

    Şereflikoçhisar Ticaret Odası’ndan 20 kişilik heyet, ilçeye geldi. Tarımsal üretim yapan sanayi kuruluşlarını gezip başarının formülü hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

    Ankara, Torbalı’yı örnek alacak

     

    Torbalı Ticaret Odası (TTO) Ankara’nın ilçesi Şereflikoçhisar’ın ticaret odası üyelerini ağırladı. Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak, Şereflikoçhisar Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt ve Şereflikoçhisar İlçe Tarım Müdürü Şenol Görgülü;, özellikle kurutulmuş domatesin üretim ve pazarlanma aşaması olmak üzere ilçenin tarıma dayalı sanayisi hakkında bilgi aldı.

    Her hafta başka heyet

    İlçenin tarıma dayalı sanayi potansiyeli ve kurutulmuş domatesin yükselen üretim grafiği hakkında ekibe bilgi veren TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, misafir heyetle birlikte ilçenin önde gelen kurutulmuş domates işletmelerinden BT Food’u ziyaret etti.

    Kurutulmuş domatesle ilgili gerek yatırımcılara gerekse Türkiye’nin dört bir yanından üreticilere rehberlik ettiklerini söyleyen Olgun, “Geçen hafta Kahramanmaraş ve Elazığ heyetine rehberlik ettik. Geçen sene Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı 10 ziraat mühendisini ilçemizde ağırlamıştık. Birçok alanda model olan ilçemizin bu alanda da öncü olması sevindiricidir” dedi.

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