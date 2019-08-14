Ankara’da BTM imzası

Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Ankara Millet Bahçesi’nin su yalıtımında BTM ürünleri tercih edildi. Yükleniciliğini Yapı Merkezi İnşaat’ın üstlendiği projede BTM elastobit su yalıtım membranları ve BT2K 500 likit su yalıtım ürünleri kullanıldı. Toplam 100 bin metrekarelik alanda yapılan uygulama BTM Uygulama Bayisi Me-Ta Yalıtım tarafından gerçekleştiriliyor. 44 yıllık tecrübesi, kadrosu ve kaliteli ürünleriyle BTM, büyük projelere imza atıyor.