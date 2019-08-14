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    HaberlerEgeAnkara’da BTM imzası
    14.08.2019 - 00:51

    Ankara’da BTM imzası

    Ankara’da BTM imzası

    Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Ankara Millet Bahçesi’nin su yalıtımında BTM ürünleri tercih edildi. Yükleniciliğini Yapı Merkezi İnşaat’ın üstlendiği projede BTM elastobit su yalıtım membranları ve BT2K 500 likit su yalıtım ürünleri kullanıldı. Toplam 100 bin metrekarelik alanda yapılan uygulama BTM Uygulama Bayisi Me-Ta Yalıtım tarafından gerçekleştiriliyor. 44 yıllık tecrübesi, kadrosu ve kaliteli ürünleriyle BTM, büyük projelere imza atıyor.

    İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
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    Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
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