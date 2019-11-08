Ankara’dan onay

Bodrum Belediyesi öncülüğünde geliştirilen “Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi” projesinde bir adım daha atıldı.

Bodrum’da KOBİ’ler ve girişimciler için Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi’nin (DETM) kurulması ve işletilmesi hedefiyle geliştirilen proje, teknik ve kalite kriterleri değerlendirmesini geçti. Ankara’da yapılan ön doğrulama toplantısı, proje ortaklarının katılımıyla başarıyla tamamlandı. Proje yaklaşık 3 milyon euro bütçeyle hayata geçiyor