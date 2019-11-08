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    HaberlerEge HaberleriAnkara’dan onay
    08.11.2019 - 00:47 |

    Ankara’dan onay

    Ankara’dan onay

    Bodrum Belediyesi öncülüğünde geliştirilen “Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi” projesinde bir adım daha atıldı.

    Bodrum’da KOBİ’ler ve girişimciler için Deniz Endüstrileri Tasarım Merkezi’nin (DETM) kurulması ve işletilmesi hedefiyle geliştirilen proje, teknik ve kalite kriterleri değerlendirmesini geçti. Ankara’da yapılan ön doğrulama toplantısı, proje ortaklarının katılımıyla başarıyla tamamlandı. Proje yaklaşık 3 milyon euro bütçeyle hayata geçiyor

    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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