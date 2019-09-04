‘Anlatılan Senin Hikâyen’e tam not

Anılarını anlattığı ancak izleyenlerin de kendi yaşantısından kesitler bulabildiği oyun, büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Değerli tiyatro oyuncularımızı, yazarlarımızı ve sanatçılarımızı halkımızla buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.