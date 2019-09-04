04.09.2019 - 02:40
‘Anlatılan Senin Hikâyen’e tam not
Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Zafer, Barış ve Kurtuluş’ etkinlikleri kapsamında tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, ‘Anlatılan Senin Hikâyendir’ oyununu sergiledi.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.