26.01.2020 - 00:02 |
‘Anmak kadar anlamalıyız’
Narlıdere Belediyesi, 24 Ocak 1993’te katledilen Uğur Mumcu için anma töreni düzenledi.
Gazeteci İsmail Saymaz’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Belediye Başkanı Ali Engin, “Uğur Mumcu’yu anmak kadar anlamalıyız da...” diye konuştu.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.