Anne-kızın okuma azmi kıskandırıyor

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Fatma Dilbaz (50), bu yıl üniversite sınavına kızıyla birlikte girerek, okuma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ailesinin ekonomik sıkıntıları ve annesinin rahatsızlığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen Dilbaz, kızına destek olmak ve üniversite hayalini birlikte gerçekleştirmek için Sarayköy Belediyesi’nin açtığı sınava hazırlık kursuna başladı. Her gün farklı bir bilgi öğrenme heyecanıyla kursa gittiğini belirten Dilbaz, “Sosyoloji ya da antropoloji okumak istiyorum” dedi. Kızı Dilara Dilbaz da, “Annemle gurur duyuyorum” diye konuştu. l BÜŞRA KURU AA