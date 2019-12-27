Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Suzan Gerdan’ı ağırladı. Programda, gebelik dönemi ve bebeklik çağında beslenme düzeni ve alışkanlıkları anlatıldı. Başkan Ali Engin “Bu zaman diliminde yapılması gerekenleri uzmanlarımızın ağzından dinlemeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.