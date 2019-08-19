19.08.2019 - 07:50| SEFER TALAY DHA
Anneler ve çocuklar birlikte resim yapıyor
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından aileler için resim kursu düzenlendi.
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından aileler için resim kursu düzenlendi. Çocuklarıyla ve ebeveynler yağlıboya, suluboya, akrilik ve karakalem çalışmaları yaptı. Eğitmen Semra Atıcı, “Aileler çocuklarıyla güzel vakit geçirdi. Kursumuz bir ay önce açılmasına rağmen güzel işler ortaya çıktı. Kurs sonunda sergi açacağız” dedi.
Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.