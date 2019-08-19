Anneler ve çocuklar birlikte resim yapıyor

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından aileler için resim kursu düzenlendi. Çocuklarıyla ve ebeveynler yağlıboya, suluboya, akrilik ve karakalem çalışmaları yaptı. Eğitmen Semra Atıcı, “Aileler çocuklarıyla güzel vakit geçirdi. Kursumuz bir ay önce açılmasına rağmen güzel işler ortaya çıktı. Kurs sonunda sergi açacağız” dedi.