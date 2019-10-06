06.10.2019 - 02:25 |
Anneler ve sağlık çalışanları buluştu
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla Emzirme Şenliği düzenlendi.
Emzirmenin anne ve bebek sağlığı için öneminin vurgulandığı şenlikte, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekte olan kas hastaları Metin Özkan ve Mustafa Ersin şarkı söyledi. Anneler, mini konser ve zumba gösterileriyle eğlendi. Programa katılan AK Parti İZmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “İlk altı ayda anne sütünün, çocuklarımızı nasıl bir zırh gibi koruduğunu biliyoruz. Bu sürenin uzamasıyla çocuklarımızı daha fazla koruyoruz” dedi. Ebe Okulu Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala da, anne sütünün bebeğin gelişimi için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.