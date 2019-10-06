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    HaberlerEgeAnneler ve sağlık çalışanları buluştu
    06.10.2019 - 02:25 |

    Anneler ve sağlık çalışanları buluştu

    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla Emzirme Şenliği düzenlendi.

    Anneler ve sağlık çalışanları buluştu

    Emzirmenin anne ve bebek sağlığı için öneminin vurgulandığı şenlikte, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekte olan kas hastaları Metin Özkan ve Mustafa Ersin şarkı söyledi. Anneler, mini konser ve zumba gösterileriyle eğlendi. Programa katılan AK Parti İZmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “İlk altı ayda anne sütünün, çocuklarımızı nasıl bir zırh gibi koruduğunu biliyoruz. Bu sürenin uzamasıyla çocuklarımızı daha fazla koruyoruz” dedi. Ebe Okulu Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala da, anne sütünün bebeğin gelişimi için oldukça önemli olduğunun altını çizdi. 

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