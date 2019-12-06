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    HaberlerEge Haberleri Anneler zehre savaş açtı!
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    06.12.2019 - 00:06 |

    Anneler zehre savaş açtı!

    Anneler zehre savaş açtı!

    Cumhuriyet Kadınları Derneği Buca Şubesi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaptı. Gençleri uyuşturucu batağından uzak tutmak amacıyla annelerin bilinçlendirildiği eğitim kampanyası düzenlendi. Seminerlerin ilki, Narkotik Şube Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Narkotik polisleri, zehir tacirlerinin gençliği nasıl tuzağa düşürdüğünü, uyuşturucu kullananların fiziksel görünümlerini ve sergiledikleri davranış bozukluklarını örneklerle anlattı.

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