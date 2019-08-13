Annelerin ‘Songül Abla’sı

BATMAN’ın Sason ilçesindeki devlet hastanesinde 16 yıldır ebe olarak görev yapan İzmirli Songül Arslan (40), yaklaşık 5 bin bebek dünyaya getirdi. Songül ebenin adı, çok sayıda kız bebeğe verildi. Arslan, ilk görev yeri 32 bin nüfuslu Sason ilçesinin ‘Songül Abla’sı oldu.

2009 yılında eşinden ayrılan ve 15 yaşındaki oğlu ile yaşayan Arslan, “Sason’un ismi bana ilginç gelmişti. Coğrafi yapısı zor bir ilçeydi, bilerek burayı seçtim. İlk atamam Tekevler Sağlık Evi’ne çıktı. Sağlık evi kapalı olduğu için Sason Devlet Hastanesi’nde görevlendirildim. O günden beri buradayım. İşimi severek yapıyorum” diye konuştu.

‘Buradan ayrılmam’

78 yaşındaki annesi Azime Arslan’ı kaybettiği gün, doğuma gitmek zorunda kalan bu nedenle de cenaze törenini bir gün erteleyen Arslan, şöyle devam etti:

“Burada acı tatlı günlerim oldu. Müdahale ettiğim doğum vakalarında kız çocuklarına genelde ismimi verenler var. Onlara son çocukları olmasın diye başka isimler öneriyorum. Genelde beni dinliyorlar ve istediği isimleri çocuklarına veriyorlar. Burada mutluyum, Sasondan ayrılmaya niyetim yok.”



