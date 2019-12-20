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    HaberlerEge Haberleri Annelik özlemi 50 yaşında bitti
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    20.12.2019 - 00:07 |

    Annelik özlemi 50 yaşında bitti

    Annelik özlemi 50 yaşında bitti

    50 yaşındaki Aylin Erdoğan, 14. tüp bebek denemesinde üçüz bebek sahibi oldu, “Anne olmak isteyen herkes başarabilir” dedi.

    İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Aylin Erdoğan, 14’üncü tüp bebek denemesinde, üçüz bebek sahibi oldu. Aylin ve Ertan Erdoğan çifti, 9 yıllık evlilikleri boyunca bebek sahibi olmanın hayalini kurdu. 13 defa başarısızlıkla sonuçlanan denemelerin ardından 14’üncüsünde hamile kalan Erdoğan, mücadelesiyle anne olmak isteyen herkese umut oldu. Kendisi de patoloji hekimi olan Erdoğan, 5 Aralık’ta dünyaya getirdiği bebeklerine Tardu, Tansu ve Tanyu ismini verdi. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

    Pozitif yaklaşım

    “Hurafelerle değil, bilimle hareket edin. Ben çok danıştım, çok sordum, çok okudum. Son çalışmaların ışığındaki takiplere mutlaka gittim. Gebe kaldıktan sonraki süreç de çok önemliydi. Hastanenin ve hekimin iyi seçilmesi gerekiyor. Doğumdan sonra onları kucağıma aldığımda hissettiğim şeyleri ifade edecek bir kelime olduğunu düşünmüyorum. Çok acı çekmeme rağmen ve ağrılarım olmasına rağmen her sarıldığımda bambaşka bir şey hissettim.” Aylin Erdoğan’ın gebelik sürecini takip eden doktorlardan Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Canverenler de, “Pozitif yaklaşımın gebelik sürecini olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum” dedi. - HANDE NAYMAN DHA

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