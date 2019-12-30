30.12.2019 - 00:04 |
Antalya-İzmir yolu bugün trafiğe açılıyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi, üçgen köprülü kavşaklarının Antalya-İzmir gidiş güzergâhında rutin bakım çalışmaları yapıyor.
Vatandaşların can ve mal güvenliği için haftasonu trafiğe kapatılan yol, bugün tekrar açılacak. İki gün süren bakım çalışması boyunca sürücü ve yayaların bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi istendi.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.