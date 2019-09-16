16.09.2019 - 07:50 | | EMRE SAÇLI DHA
Antik Sardes’i deprem yıkmış
MANİSA’nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti’ndeki erken Roma İmparatorluğu dönemine ait kutsal alan duvarında, M.S. 7’nci yüzyılda kentin tamamen yıkılmasına neden olan büyük depremin izlerini taşıyan çatlak ortaya çıktı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, “Bu yılki çalışmalarımızda jeologlar da görev alıyor. Antik çağlardaki depremsel hareketliliği inceliyoruz. Çünkü burada M.S. 7’nci yüzyılın başında çok büyük bir deprem oldu. Bu deprem sonucu her şey yıkılmış ve tekrar restore edilmemiş. Bu deprem, şehir için çok büyük bir değişikliği de beraberinde getirmiş. Tarihi tam belli değil, ancak akropole yerleşmişler. Çok büyük sur duvarları yapmışlar. Bir duvar, deprem nedeniyle 15 santim kaymış” dedi.
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