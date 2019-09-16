Antik Sardes’i deprem yıkmış



Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, “Bu yılki çalışmalarımızda jeologlar da görev alıyor. Antik çağlardaki depremsel hareketliliği inceliyoruz. Çünkü burada M.S. 7’nci yüzyılın başında çok büyük bir deprem oldu. Bu deprem sonucu her şey yıkılmış ve tekrar restore edilmemiş. Bu deprem, şehir için çok büyük bir değişikliği de beraberinde getirmiş. Tarihi tam belli değil, ancak akropole yerleşmişler. Çok büyük sur duvarları yapmışlar. Bir duvar, deprem nedeniyle 15 santim kaymış” dedi.



