24.12.2019 - 00:01 |
APİKAM’da mutfak kültürü konuşulacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) yılın son etkinliğinde koleksiyoncu ve araştırmacı Nejat Yentürk’ü konuk edecek.
“Tarih, Kimlik ve Hafıza Kaybı Üçgeninde İzmir’in Mutfak Mirası” başlıklı söyleşi, yarın saat 18.00’de yapılacak.
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.