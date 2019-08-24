Apollon Tapınağı’nda yeni kalıntılar bulundu

AYDIN’ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağı’nın çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında; tapınakla bağlantısı olduğu tahmin edilen, Roma Dönemi’nde inşa edilmiş tiyatro ve kült binası temelleri ile adak kalıntılarının yer aldığı bölüm bulundu.