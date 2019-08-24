24.08.2019 - 07:50| EDİZ VERDİOĞLU DHA
Apollon Tapınağı’nda yeni kalıntılar bulundu
AYDIN’ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağı’nın çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında; tapınakla bağlantısı olduğu tahmin edilen, Roma Dönemi’nde inşa edilmiş tiyatro ve kült binası temelleri ile adak kalıntılarının yer aldığı bölüm bulundu.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.