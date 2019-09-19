Aqua Yaşam’a ilgi artıyor

Karabağlar Belediyesi’nin Uzundere’de hizmete açtığı Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafe, her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Bu yaz sezonunda haftada yaklaşık 2 bin kişi, havuz ve kafeden yararlandı. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yapacakları yeni projelerin ardından Uzundere bölgesinin çekim merkezine dönüşeceğini söyledi, “Çocuklara yönelik yapacağımız Nasrettin Hoca Bilim Kültür Sanat Merkezi, Karabağlar Gençlik ve Spor Merkezi projelerimizle bölge, İzmir’in yeni bir çekim merkezi haline gelecek” dedi. Aqua Yaşam Yüzme Havuzları, Karabağlar Belediyesi’nin 230 bin Uzundere Rekreasyon Alanı içerisinde yer alıyor. Aynı alanda ayrıca yeşil doku ve çocuk oyun bölümleri de bulunuyor.