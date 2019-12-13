BİST110.4770,33EURO 6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ar-Ge ödülü
    ABONE OL
    14.12.2019 - 00:04 |

    Ar-Ge ödülü

    Tirsan Kardan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen ‘7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri’nde, A grubu Ar-Ge merkezleri kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

    Ar-Ge ödülü

    Ödülünü Bakan Mustafa Varank’ın elinden alan Tiryakiler Şirketler Grubu Başkanı Mehmet Tiryaki, “Bakanlığımıza ve onun nezdinde devletimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

    Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
    daha fazla video için
    13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

    MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Sıradaki Haber