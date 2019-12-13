14.12.2019 - 00:04 |
Ar-Ge ödülü
Tirsan Kardan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen ‘7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri’nde, A grubu Ar-Ge merkezleri kategorisinde birinciliğe layık görüldü.
Ödülünü Bakan Mustafa Varank’ın elinden alan Tiryakiler Şirketler Grubu Başkanı Mehmet Tiryaki, “Bakanlığımıza ve onun nezdinde devletimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.