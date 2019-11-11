11.11.2019 - 01:09 |
Ar-Ge’de DYO birinci
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘İAOSB Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması’nı “Bobin Boyalarında Kalite, Enerji ve Maliyet İyileştirilmesi” projesiyle DYO kazandı.
Çözüm mesleki eğitim
18 firmanın katıldığı yarışmada ikincilik Dirinler’in, üçüncülük ise Çeksan’ın oldu. Mansiyon ödüllerini ise Norm&CMS, Atılım Metal Kauçuk ve Marmak firmalarının projeleri kazandı.
Ödül töreninde konuşan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Türk sanayinin ucuz işgücü ve katma değer yaratmayan ürünler ile dünya piyasasında rekabet şansı bulamayacağını dile getirdi. Uğurtaş, “Sanayicimiz yatırım yaparken yüksek teknolojili ürünleri ve sermaye mallarını ithal etmek zorunda kalıyor. Oysa bu teknolojiyi bizim üretmemiz gerekiyor. Nitelikli iş gücü sorunu çözülürse, iyi mesleki eğitimi alan mühendislerle saysesinde Ar-Ge’de istenilen hedeflere ulaşabiliriz” diye konuştu.
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