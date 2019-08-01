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    HaberlerEgeArabalı vapurda 1 lira dönemi
    01.08.2019 - 01:25

    Arabalı vapurda 1 lira dönemi

    Arabalı vapurda 1 lira dönemi

    Ulaştırma Bakanlığı’nın bugünden itibaren geçerli olacak uygulama için İzmir’de harekete geçildi. Arabalı vapurlarda taşınan yolcuların sayısının tam olarak tespit edilmesini, kazalarda arama ve kurtarma faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlayan yönetmelik kapsamında, İzmir’de arabalı vapurlarda araç içindeki yolcu başına 1 lira ücret alınacak. Mevcut durumda, eldeki veriler yaya yolcu sayısı ve araç sayısı istatistikleriyle sınırlı olduğundan, oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda denizdeki arama ve kurtarma çalışmalarında kaç kişinin kurtarılacağı ve doğru planlama yapmak mümkün değildi. l İzmir DHA

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