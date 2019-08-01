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    HaberlerEgeAraçlara ilan bırakan yandı
    01.08.2019 - 01:36

    Araçlara ilan bırakan yandı

    Araçlara ilan bırakan yandı

    Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelinde park halindeki araçların camlarına el ilanı, kartvizit bırakan kişi ve işletmelerle mücadele için Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurdu.

    Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelinde park halindeki araçların camlarına el ilanı ve kartvizit bırakan kişi ve işletmelere karşı harekete geçti.

    Vatandaşların da yoğun şikayetlerine neden olan sorunla mücadele için, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

    Zabıta ekibi tarafından sorumlulara Kabahatler Kanunu’na göre 320 liradan başlayan para cezaları kesilecek, ruhsat denetimleri yapılacak. Suçun tekrarı halinde, üst sınır 9 bin 898 lira olmak üzere, giderek artan miktarlarda para cezaları verilmeye devam edilecek. Özellikle masaj salonları sıkı takip altına alınacak, gerekli durumlarda emniyete de ihbar yapılacak.

    ‘Mücadele sürecek’

    Sorunla kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Cemil Tugay “Cezaların fazla caydırıcı olmamasına rağmen, bu reklam yolunu tercih edenleri vazgeçirene kadar takiplerinde olacağız. Aynı şekilde sokaklarda ilan ve broşür dağıtılmasına karşı da çalışmamız sürecek” dedi.

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