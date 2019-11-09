Arapça tabelalar kaldırılıyor

İşyeri kurum ve kuruluşların tabelalarının Türkçeleştirilmesi için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen ‘Yabancı ifadeler Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğünde olabilecektir’ kuralı üzerine Konak ve Buca belediyelerine ait zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, geçici koruma altında bulunan Suriyeli esnafa ait işyerlerinin tabelalarını indirdi. Basmane bölgesindeki bazı esnafın, Arapça tabelalarının üzerini kapattığı görüldü. l DHA