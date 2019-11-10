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    HaberlerEge HaberleriAras’a övgü dolu sözler
    10.11.2019 - 02:02 |

    Aras’a övgü dolu sözler

    CHP Eğitim ve Spor Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

    Aras’a övgü dolu sözler

    Ziyaret sonunda Kaya’nın yeni yaşı için sürpriz doğum günü düzenlendi. Başkan Aras’a, Muğla’nın ve Bodrum’un CHP ile yola devam etmesinde çok büyük emeği olduğunu söyleyen Kaya, “Sekiz aday adayı ile birlikte ilk sohbet ettiğimizde siz, ‘Önemli olan burada CHP bayrağını dalgalandırmak ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek’ dediniz. Bunu unutmuyorum. ‘Buraya örgütle geldim, örgüt varsa belediye var’ düşüncenizi de tüm uygulamalarınızda görüyoruz. Belediye olarak Bodrum’u hak ettiği yere getireceksiniz. Sel baskınlarını önlemeye yönelik çalışmalarınıza da Genel Merkez ve milletvekilleri olarak destek vereceğiz” diye konuştu

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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