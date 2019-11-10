Aras’a övgü dolu sözler

Ziyaret sonunda Kaya’nın yeni yaşı için sürpriz doğum günü düzenlendi. Başkan Aras’a, Muğla’nın ve Bodrum’un CHP ile yola devam etmesinde çok büyük emeği olduğunu söyleyen Kaya, “Sekiz aday adayı ile birlikte ilk sohbet ettiğimizde siz, ‘Önemli olan burada CHP bayrağını dalgalandırmak ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek’ dediniz. Bunu unutmuyorum. ‘Buraya örgütle geldim, örgüt varsa belediye var’ düşüncenizi de tüm uygulamalarınızda görüyoruz. Belediye olarak Bodrum’u hak ettiği yere getireceksiniz. Sel baskınlarını önlemeye yönelik çalışmalarınıza da Genel Merkez ve milletvekilleri olarak destek vereceğiz” diye konuştu