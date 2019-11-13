‘Araştırma üniversitesi olmayı hak ediyoruz...’

Uluslararasılaşma konusunda pilot üniversite olan Ege Üniversitesi (EÜ) çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, Hazerfen Uluslararası Fen Matematik ve Mühendislik Bilimleri, Hasat II. Uluslararası Tarım ve Ormancılık ile Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri kongreleri yapıldı.

Programın açılışında konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi’nin 64 yıllık köklü tarihi boyunca bilime sunduğu katkılar ve iş dünyasına kazandırdığı mezunlarla adından daima övgüyle söz ettirdiğini söyledi.

Şeffaflık vurgusu

Üniversiteyi ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği konuma taşımak üzere yoğun bir çalışma süreci başlattıklarını anlatan Budak, “Akademisyen ve öğrencilerimizin bilgiye daha rahat erişmelerini, bilimsel çalışmalarını daha şeffaf bir şekilde yürütmelerini sağlayacak uygulamalar hayata geçirdik” dedi. Budak, bilim camiasının farklı dallarından değerli isimleri bir araya getiren organizasyonun, araştırma üniversitesi olma hedefine büyük katkı koyacağını sözlerine ekledi. Etkinliğe Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şemsi Yazıcı’nın yanı sıra ulusal ve uluslararası üniversitelerden birçok akademisyen katıldı.

BİR ORGAN BİN UMUT

Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi, Öğrenci Hemşireler Derneği ve Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile “Bir Organ Bağışın Bin Umut Olsun” etkinliği düzenlendi. Programın açılışında konuşan EÜ Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkan Özbayır, “Farkındalıklar bizim için çok önemli, her gün binlerce insan organ nakli için sıra bekliyor, aynı zamanda onlarca insanın da kaybını yaşıyoruz” diye konuştu. Öğretim Görevlisi Tuğba Nur Öden de, “Kadavradan yapılan nakil oranı çok düşük. Hedefimiz kadavradan yapılan bağışları yükseltmek. Hastanın beyin ölümü gerçekleştikten sonra kararı hasta yakınları veriyor. Önemli olan onlarla sağlıklı iletişim kurmak. Koordinatör iletişimde başarılı değilse yüzde 60 oranında bağış oranı düşüyor. Beyin ölümü gerçekleşen hastalarda bağış oranı yüzde 25” dedi. Konuşmalardan sonra, organlarıyla yedi kişiyi yeniden hayata bağlayan Kemal Kuşum anıldı.