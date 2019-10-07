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    HaberlerEgeArdahan’la dost köprüsü
    07.10.2019 - 07:50 |

    Ardahan’la dost köprüsü

    Ardahan Kültür Sanat Günleri’ne konuşmacı olarak katılan ve konuşma öncesi tarım ve hayvancılık konusunda son derece önemli yerleşim alanlarından biri olan kenti gezen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, katıldığı panelde çocukların yüzünü güldürdü.

    Ardahan’la dost köprüsü

    Ardahan Kültür Sanat Günleri’ne konuşmacı olarak katılan ve konuşma öncesi tarım ve hayvancılık konusunda son derece önemli yerleşim alanlarından biri olan kenti gezen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, katıldığı panelde çocukların yüzünü güldürdü. Başkan Sengel, ‘Gönül Dağı Kardeşlik Bağı’ projesini hayata geçirmek istediklerini teklif etti, bu projeyle Ardahan’ın çocuklarını yaz tatilinde Efes Selçuk’ta ağırlamaktan büyük onur duyacaklarını ifade etti. Başkan Sengel, “Yaz tatilinde Ardahan’dan gelecek olan 20 öğrenci Efes Selçuk’ta Köy Akademilerimizin çocukları ile bir araya gelecek. Onları bir hafta boyunca kentimizde misafir edeceğiz” dedi.

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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