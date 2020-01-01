01.01.2020 - 00:04 |
Arda’nın ilk heyecanı
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye çalışanlarıyla kokteylde buluştu.
Gaziemir Belediyesi emekçileri, Taş Kağıt Sanat Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde eğlendi, geride kalan yılın yorgunluğunu attı. Çalışanların yeni yılları kutlayan Başkan Halil Arda, “Bu yeni yıl, doğup büyüdüğüm ilçemin belediye başkanı olarak ilk yeni yıl. Bu yüzden çok heyecanlıyım, çok gururluyum. 2020 yılı hepimiz için çok güzel olsun” dedi.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.