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    HaberlerEge Haberleri Arda’nın ilk heyecanı
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    01.01.2020 - 00:04 |

    Arda’nın ilk heyecanı

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye çalışanlarıyla kokteylde buluştu.

    Arda’nın ilk heyecanı

    Gaziemir Belediyesi emekçileri, Taş Kağıt Sanat Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde eğlendi, geride kalan yılın yorgunluğunu attı. Çalışanların yeni yılları kutlayan Başkan Halil Arda, “Bu yeni yıl, doğup büyüdüğüm ilçemin belediye başkanı olarak ilk yeni yıl. Bu yüzden çok heyecanlıyım, çok gururluyum. 2020 yılı hepimiz için çok güzel olsun” dedi.

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