Arkadaşlıkları nikâhla taçlandı

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ve Bortar Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt’un kızı, Bortar Group Yönetim Kurulu Üyesi Özge Küçükkurt ile Estetik Cerrah Akif Ahmetoğlu’nun oğlu, İran asıllı genç iş insanı Atilla Ahmetoğlu dünya evine girdi.

İzmir Arena’daki düğüne sanat, siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı. Nazmiye-Hasan Küçükkurt çitfinin kızı Özge ile Şirin-Akif Ahmetoğlu’nun oğlu Atilla’nın nikâhını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı.

Çiftin şahitliğini Mustafa Küçükkurt ile Adil Ahmetoğlu yaptı. Düğünde konuklar dans, keman, bando ve DJ performanslarıyla eğlendi, İzmir’in önde gelen oda ve dernek başkanları ile ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve davetliler çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.