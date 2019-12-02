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    02.12.2019 - 07:50 | | UŞAK AA

    Arkadaşlıktan iş ortaklığına

    Uşak’ta yaşayan Gürcü asıllı Kanada vatandaşı Nino Gogitashvili ile arkadaşı Filiz Çeltik, 14 yıllık dostluklarını salyangoz üretimi ile yatırıma dönüştürdü.

    Arkadaşlıktan iş ortaklığına

    Uşak’ta yaşayan Gürcü asıllı Kanada vatandaşı Nino Gogitashvili ile arkadaşı Filiz Çeltik, 14 yıllık dostluklarını salyangoz üretimi ile yatırıma dönüştürdü.
    Girişimci kadınlar 6 ay önce Bölme Mahallesi’nde kurdukları tesiste salyangoz üretmeye başladı. Gogitashvili ve Çeltik, “Kadınları bu işin içine çekmek istiyoruz çünkü ağır bir işçiliği yok. İşleri büyütüp yurt dışına açılmayı istiyoruz. Nihai hedefimiz kooperatifleşip üretimi yaygınlaştırmak. Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bize her konuda destek oluyor.” ifadelerini kullandı. 

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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