Arkadaşlıktan iş ortaklığına

Uşak’ta yaşayan Gürcü asıllı Kanada vatandaşı Nino Gogitashvili ile arkadaşı Filiz Çeltik, 14 yıllık dostluklarını salyangoz üretimi ile yatırıma dönüştürdü.

Girişimci kadınlar 6 ay önce Bölme Mahallesi’nde kurdukları tesiste salyangoz üretmeye başladı. Gogitashvili ve Çeltik, “Kadınları bu işin içine çekmek istiyoruz çünkü ağır bir işçiliği yok. İşleri büyütüp yurt dışına açılmayı istiyoruz. Nihai hedefimiz kooperatifleşip üretimi yaygınlaştırmak. Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bize her konuda destek oluyor.” ifadelerini kullandı.